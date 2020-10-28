ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В Беларуси открыли дело по факту поджога здания ГАИ

Автор: Роман Тверденко

В белорусском городе Мозырь в ночью на среду произошел поджог в здании ГАИ. Инцидент расследуют как теракт.

Самые читаемые новости

Об этом сообщил начальник отдела следственного управления КГБ Константин Бычек.

Ночью к зданию ГАИ подошел мужчина, разбил стекло на первом этаже и бросил внутрь коктейль Молотова. Случилось возгорание, которое в итоге локализовали в пределах одного кабинета. Пострадавших и жертв нет.

Бычек заявил, что следственный комитет передал дело в управление Комитета госбезопасности по Гомельской области, сейчас там ищут участников преступления.

"Данные действия квалифицированы по ч.1 ст. 289 (Акт терроризма) УК РБ. Материалы уголовного дела переданы для дальнейшего расследования в управление Комитета государственной безопасности по Гомельской области. КГБ совместно с другими правоохранительными органами осуществляет поиск причастных лиц", — рассказал Бычек.

Ранее сообщалось, что граждан Украины, Польши и Литвы не будут пускать в Беларусь. Соответствующие меры предпринимают белорусские пограничники.

Также известно, что в Белорусском государственном медицинском университете начали отчислять студентов из-за участия в протестах. Уже отчислили 12 человек.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Беларусь