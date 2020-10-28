У Білорусі відкрили справу за фактом підпалу будівлі ДАІ

У білоруському місті Мозир в ніч на середу стався підпал в будівлі ДАІ. Інцидент розслідують теракт.

Про це повідомив начальник відділу слідчого управління КДБ Костянтин Бичек.

Вночі до будівлі ДАІ підійшов чоловік, розбив скло на першому поверсі і кинув всередину коктейль Молотова. Сталося загоряння, яке в підсумку локалізували в межах одного кабінету. Потерпілих і жертв немає.

Бичек заявив, що слідчий комітет передав справу до управління Комітету держбезпеки по Гомельській області, зараз там шукають учасників злочину.

"Дані дії кваліфіковані за ч.1 ст. 289 (Акт тероризму) КК РБ. Матеріали кримінальної справи передано для подальшого розслідування в управління Комітету державної безпеки по Гомельській області. КДБ спільно з іншими правоохоронними органами здійснює пошук причетних осіб", — розповів Бичек.

Раніше повідомлялося, що громадян України, Польщі і Литви не будуть пускати в Білорусь. Відповідні заходи вживають білоруські прикордонники.

Також відомо, що у Білоруському державному медичному університеті почали відраховувати студентів через участь в протестах. Вже відрахували 12 осіб.