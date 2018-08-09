В Беларуси освободили всех задержанных журналистов по делу "воровства новостей"

Следственный комитет Беларуси отпустил задержанных журналистов по делу несанкционированного доступа к ленте новостей

Следственный комитет Беларуси освободил всех задержанных журналистов, которые проходили по делу несанкционированного доступа к информационной ленте госагентства "БелТА". Об этом сообщает прес-служба Следственного комитета Беларуси.

В ведомстве сообщают, что учитывая активное содействие в расследовании, следователями было принято решение о неиспользовании меры в виде содержания под стражей Марины Золотовой.

Также после комплекса следственных и других процессуальных действий было освобождено Анну Калтыгину, Галину Угласик, Анну Ермаченок и других лиц, проходивших по этому делу.

В следственном комитете заявили, что сотрудница портала TUT.by Марина Золотова призналась, что с двумя другими журналистами издания незаконно пользовались платной подпиской "БелТА".

Следователи утверждают, что это подтверждается другими показаниями свидетелей, которые фигурируют в деле.

Напомним, ранее сообщалось, что в Беларуси отпустили двух редакторов портала Tut.by. Следственный комитет Беларуси отпустил на свободу редакторов интернет-издания Tut.by Галина Уласик и Анну Калтыгину после массового задержания журналистов, которое произошло утром 7 августа.