У Білорусі звільнили усіх затриманих журналістів по справі "крадіжки новин"

Слідчий комітет Білорусі відпустив затриманих журналістів по справі несанкціонованого доступу до стрічки новин

Слідчий комітет Білорусі звільнив усіх затриманих журналістів, які проходили по справі несанкціонованого доступу до інформаційної стрічки держагентства "БелТА". Про це повідомляє прес-служба Слідчого комітету Білорусі.

В відомстві повідомляють, що враховуючи активне сприяння у розслідувані, слідчими було прийнято рішення про невикористання міри у вигляді тримання під вартою Марини Золотової.

Також після комплексу слідчих й інших процесуальних дій було звільнено Анну Калтигіну, Галину Угласік, Анну Єрмаченок й інших осіб, що проходили по цій справі.

В слідчому комітеті заявили, що співробітниця порталу TUT.by Марина Золотова зізналась, що з двома іншими журналістами видання незаконно користувались платною підпискою "БелТА".

Слідчі стверджують, що це підтверджується іншими показами свідків, які фігурують у справі.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у Білорусі відпустили двох редакторів порталу Tut.by. Слідчий комітет Білорусі відпустив на свободу редакторів інтернет-видання Tut.by Галину Уласик і Анну Калтигіну після масового затримання журналістів, яке відбулося вранці 7 серпня.