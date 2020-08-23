В Беларуси оппозиция заявила, что власть не будут свергать силой

В субботу, возле Дома правительства в Минске прошел очередной митинг. Член координационного совета по трансферу власти, уволенный за поддержку протестов директор минского театра Павел Латушко заявил, что "никто не собирается свергать действующую власть насильственным методом".

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Представительница координационного штаба оппозиции Беларуси Мария Колесникова на митинге у Дома правительства в Минске призвала белорусов к продолжению мирных протестов.

Протестующие собрались на площади Независимости, там устроили открытый микрофон и провели велозаед.

Мария Колесникова, глава штаба незарегистрированного кандидата в президенты Беларуси Виктора Бабарико и соратница Светланы Тихановской, выступила на митинге в Жодино. Она подчеркнула необходимость диалога, поддержала рабочих.

Напомним, ранее сообщалось, что с 17 августа объявлена общенациональная забастовка в Беларуси.

РБК-Украина писало, что Тихановская поддержала "Марш новой Беларуси", запланированный на 23 августа. Тихановская призвала белорусов выйти на марш, чтобы приблизить победу народа.