В Беларуси в очередях "застряли" десятки автобусов с украинскими туристами

Начиная с полудня 14 июля туристические группы массово прибывают к этому пункту пропуска

В Беларуси, в международном автодорожном пункте пропуска "Новая Гута", образовалась очередь на выезд в Украину из автобусов с клиентами туристических фирм. Об этом сообщил официальный представитель Государственного пограничного комитета Беларуси Антон Бычковский, передает "БЕЛТА".

Как сообщается, начиная с полудня 14 июля туристические группы массово прибывают к этому пункту пропуска - по 5-6 автобусов одновременно.

Также отмечается, что с 14.00 оформления на выезд приходится ожидать в среднем двум десяткам рейсовых автобусов.

"При этом в ближайших пункта пропуска, способных принимать автобусы, очередей не наблюдается, что говорит о недостаточно эффективном планировании маршрутов со стороны туроператоров. Туристические компании не учитывают рекомендации Госпогранкомитета о равномерном распределении автомобильных перевозок групп туристов, направляющихся как на отдых, так и возвращающихся в страну", - рассказал Бычковский.

Вместе с тем, он заверил, что пограничный контроль занимает не более 10 минут на одно такое транспортное средство при нормативе - 15 минут.

"С 14.00 по 18.00 оформлено 22 туристических автобуса. При том что пропускная способность "Новой Гуты" составляет 4 автобуса в час. Тем не менее при таком количестве транспортных средств время ожидания может достигать до 6 часов", - добавил Бычковский.

Напомним, ранее сообщалось, что в киевском аэропорту в Жулянах застряла группа туристов, которая должна была улететь в Болгарию.

Вместе с тем, сообщалось, что в Украину из Анталии вернулись 524 отдыхающих, которые не могли вылететь из-за проблем туроператоров и авиаперевозчиков.