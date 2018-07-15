У Білорусі в чергах "застрягли" десятки автобусів з українськими туристами

Починаючи з полудня 14 липня туристичні групи масово прибувають до цього пункту пропуску

У Білорусі, в міжнародному автодорожньому пункті пропуску "Нова Гута", утворилася черга на виїзд в Україну з автобусів з клієнтами туристичних фірм. Про це повідомив офіційний представник Державного прикордонного комітету Білорусі Антон Бичковський, передає "БЕЛТА".

Як повідомляється, починаючи з полудня 14 липня туристичні групи масово прибувають до цього пункту пропуску - по 5-6 автобусів одночасно.

Також зазначається, що з 14.00 оформлення на виїзд доводиться чекати в середньому двом десяткам рейсових автобусів.

"При цьому в найближчих пункту пропуску, здатних приймати автобуси, черг не спостерігається, що свідчить про недостатньо ефективне планування маршрутів з боку туроператорів. Туристичні компанії не враховують рекомендації Держприкордонкомітету про рівномірний розподіл автомобільних перевезень груп туристів, що прямують на відпочинок, так і повертаються в країну", - розповів Бичковський.

Разом з тим, він запевнив, що прикордонний контроль займає не більше 10 хвилин на один такий транспортний засіб при нормативі - 15 хвилин.

"З 14.00 по 18.00 оформлено 22 туристичних автобуса. При тому, що пропускна здатність "Нової Гути" становить 4 автобусу в годину. Тим не менше при такій кількості транспортних засобів час очікування може досягати до 6 годин", - додав Бичковський.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в київському аеропорту в Жулянах застрягла група туристів, яка повинна була полетіти в Болгарію.

Разом з тим, повідомлялося, що в Україну з Анталії повернулися 524 відпочиваючих, які не могли вилетіти через проблеми туроператорів і авіаперевізників.