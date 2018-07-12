В Украину вернулись более 500 отдыхающих из Турции

Накануне украинцы застряли в Анталии из-за проблем между туроператорами и перевозчиками

В течение минувшей ночи в Украину из Анталии вернулись 524 отдыхающих, которые не могли вылететь из-за проблем туроператоров и авиаперевозчиков. Об этом в Twitter сообщил представитель директора Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич.

Кроме того, Кирилич отметил, что такая история с украинскими туристами не должна повторяться в будущем.

"Консул сообщает, что из Анталии в Украину - Киев, Винницу, Ровно - в течение ночи вернулись 524 украинца. Хорошо, что таки вернулись. Но такая история не должна была бы повторяться", - отметил Кирилич.

Фото: скриншот сообщения Кирилича

Напомним, ранее сообщалось, что в Турции застряли более 500 украинских туристов.

"По состоянию на 16:00 11.07.2018 в Турции задержаны 4 рейса, которыми должны были бы вернуться 543 граждан Украины на родину. Снова авиаперевозчик (не "Браво") и туроператор выясняют, кто перед кем обязан, а бремя этих недоразумений ложится на плечи украинцев", - сообщал Кирилич.