Беларусь обвинила Запад в попытках сделать из страны "вторую Украину"

Власти Беларуси обвинили Запад в попытках превратить страну в "другую Украину". А потом якобы перенести этот опыт на Россию.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на интервью главы МИД Беларуси Владимира Макея для телеканала Russia Today .

По его словам, "Россия сегодня превращается на наших глазах в такую мощную мировую державу".

"Я думаю, что цель состояла в том - я имею в виду цель тех, кто организовывал соответствующие действия в Беларуси - состояла в том, чтобы создать здесь вторую Украину. Поэтому было намного жарче и намного горячее", - заявил он.

Макей считает, что Россия "фактически уже является равным геополитическим игроком и во многом диктует правила поведения на международной арене".

"Это неприемлемо абсолютно для них (Запада, - ред.). И поэтому основной целью, я в этом глубоко убежден, является Россия. И все события, которые происходили в Беларуси, являются следствием вот этого геополитического столкновения. Мы просто оказались на этом разломе, скажем так, в неподходящее время", - заявил министр.