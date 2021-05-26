UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В Беларуси обвинили НАТО в подготовке к боевым действиям

Автор: РБК-Украина

Североатлантический Альянс наращивает военное присутствие на территориях стран, которые граничат с Беларусью. Такая активность НАТО выглядит как меры заблаговременной подготовки к ведению военных действий.

Об этом заявил министр обороны Беларуси Виктор Хренин, передает "Белта".

"Создаются условия для безоговорочного военного доминирования по отношению к Беларуси. Все вышеперечисленное является ничем иным, как мерами заблаговременной подготовки к ведению военных действий. Эти действия вызывают у нас беспокойство и озабоченность, что требует принятия ответных мер", - заявил он.

Министр подчеркнул, что градус напряженности вокруг страны постоянно возрастает.

В частности, у Минобороны Беларуси вызывает озадаченность активизация демонстративных полетов стратегической бомбардировочной авиации вооруженных сил США в воздушном пространстве сопредельных государств.

"Только за прошлую неделю отмечено три таких полета в 30 км от нашей государственной границы. Можно предположить, что в ходе них отрабатывается нанесение ракетно-бомбовых ударов по объектам Республики Беларусь", - заявил министр.

Напомним, в НАТО требуют международного расследования принудительной посадки самолета Ryanair в Беларуси. Самолет посадили для того, чтобы задержать Протасевича и его девушку Сапегу.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины НАТОБеларусь