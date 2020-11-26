Беларуси никуда не деться от тесных и дружественных отношений с Россией, - Лукашенко

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что отношения между Беларусью и Россией нуждаются в не перезагрузке, а в развитии. Об этом он заявил во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

Об этом сообщает БелТА.

"Что касается белорусско-российских отношений, то нам надо, может быть, не о какой-то перезагрузке говорить, но об усилении, интенсификации наших отношений. Тезис абсолютно напрашивается. Не просто тезис, а практика. Я хочу, чтобы вы понимали и знали, что мы к этому готовы", - отметил Лукашенко.

Также белорусский лидер подчеркнул стремление Беларуси сохранять тесный контакт с Россией.

"Я ничего нового не сказал. Я всегда об этом говорил. Просто не всегда, слушая меня, хотели это подчеркивать и повторять, особенно в России... Время показало, что нам никуда не деться от очень тесных и дружеских отношений. Уверен, что руководство России сегодня хочет и предпочитает такие отношения", - добавил Лукашенко.

Напомним, 24 ноября Лукашенко заявил, что для его свержения Запад якобы готов подключить Российскую Федерацию. Однако он не знает как это может быть реализовано.

Кроме того, ранее Лукашенко заявил, что Беларусь "очень заинтересована" в неконфликтном сотрудничестве с другими странами.