В Беларуси несколько журналистов госканалов объявили об увольнении

В Беларуси журналисты государственных телеканалов Евгений Перлин, Ольга Богатыревич и Вера Каретникова объявили о своем увольнении. Накануне уволился их коллега, ведущий новостей Сергей Козлович.

Евгений Перлин на своей странице в Instagram заявил, что на решение уйти с канала "никто не повлиял", он принял его самостоятельно.

"Надеюсь, что скоро вернется та самая #МаяКраiнаБеларусь", - написал он.

Журналистка Ольга Богатыревич опубликовала в соцсети фото своего заявления по соглашению сторон. На канале она проработает до 19 августа.

На своей странице в Instagram ведущая телешоу "Доброе утро, Беларусь!" на телеканале "Беларусь 1" Вера Каретникова написала, что сегодня ее последний рабочий день.

"С моей бесконечной любовью к жизни и к работе сегодня мой последний рабочий день. Я писала, что скоро все будет хорошо. Так и будет", - написала она.

Напомним, в Беларуси после завершения президентских выборов, в результате которых одержал победу действующий президент Александр Лукашенко, произошли акции протеста.

По данным Министерства внутренних дел Беларуси, в ночь с 11 на 12 августа были зафиксированы протесты в 25 населенных пунктах.