В Беларуси начали задерживать независимых наблюдателей на участках, - правозащитники

Фото: полиция Беларуси (zautra.by)

В стране проходит досрочное голосование за главу государства

В среду, 5 августа, в Минске и других городах Беларуси задерживают независимых наблюдателей на избирательных участках. Со вчерашнего дня в стране проходит досрочное голосование за президента.

Об этом сообщает правозащитная организация "Весна".

Так, в Минске с участка № 35 Московского района милиция задержала для профилактической беседы наблюдателя Наталью Маньковскую. На участке № 64 Заводского района столицы задержали наблюдателя Инну Добротвор, которая возмутилась тем, что ей отказали в доступе в помещение участка.

В Минской области на участке № 20 городского поселка Смиловичи милиция задержала наблюдателя Ярослава Недосекина: он отказался покинуть участок, когда не обнаружил себя в списке наблюдателей, который, по словам председателя комиссии, был изменен.

В Витебске на избирательных участках полиция задержала четверых человек. Теперь на некоторых из них составляют административные протоколы о мелком хулиганстве.

Также одного независимого наблюдателя задержали возле избирательного участка в Бобруйске, который находился снаружи, так как не был допущен в помещение.

"Председатель комиссии вызвала милицию, так как мужчина якобы мешал ее работе. Его отправили отбывать административный арест на 10 суток, к которому он был приговорен за участие в "Цепи солидарности" 19 июля", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Беларуси заявили о шести попытках "цветных революций" в стране.

Ранее Лукашенко заявлял, что не допустит переворот в Беларуси.