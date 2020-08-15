В центре Минска проходит акция в память о погибшем на протестах

Фото: Александр Тарайковский (svaboda.org)

В Минске прощаются с первой жертвой массовых протестов

В столице Беларуси Минске начались массовые демонстрации после смерти Александра Тарайковского, который был участником митингов. Неравнодушные организовали сбор денег.

Об этом сообщает "Наша Нива".

Как отмечается, в столице уже собрались около 5 тысяч человек.

"Прощание с Александром Тарайковским на Альшевской. Люди начали собирать пожертвования для семьи. Кладут по 50, 100 рублей. Около станции метро "Пушкинская собралось около 5 тыся человек", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее отец Тарайковского заявил, что правоохранители не пустили его к телу сыны: увидеть тело своего ребенка он сможет только на похоронах.

По официальной версии, в руках 34-летнего Тарайковского взорвалось устройство, которое он пытался бросить в силовиков. Однако родственники в это не верят.

Отметим, это первая подтвержденная правоохранителями смерть человека во время протестов в Беларуси.