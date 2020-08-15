ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

В центре Минска проходит акция в память о погибшем на протестах

Минск, Суббота 15 августа 2020 13:28
В центре Минска проходит акция в память о погибшем на протестах
Фото: Александр Тарайковский (svaboda.org)
Автор: РБК-Украина

В Минске прощаются с первой жертвой массовых протестов

В столице Беларуси Минске начались массовые демонстрации после смерти Александра Тарайковского, который был участником митингов. Неравнодушные организовали сбор денег.

Об этом сообщает "Наша Нива".

Как отмечается, в столице уже собрались около 5 тысяч человек.

"Прощание с Александром Тарайковским на Альшевской. Люди начали собирать пожертвования для семьи. Кладут по 50, 100 рублей. Около станции метро "Пушкинская собралось около 5 тыся человек", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее отец Тарайковского заявил, что правоохранители не пустили его к телу сыны: увидеть тело своего ребенка он сможет только на похоронах.

По официальной версии, в руках 34-летнего Тарайковского взорвалось устройство, которое он пытался бросить в силовиков. Однако родственники в это не верят.

Отметим, это первая подтвержденная правоохранителями смерть человека во время протестов в Беларуси.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины БеларусьМитинг
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь