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У центрі Мінську проходить акція у пам’ять про загиблого на протестах

Мінськ, Субота 15 серпня 2020 13:28
У центрі Мінську проходить акція у пам’ять про загиблого на протестах
Фото: Олександр Тарайковский (svaboda.org)
Автор: РБК-Україна

У Мінську прощаються з першою жертвою масових протестів

У столиці Білорусі Мінську почалися масові демонстрації після смерті Олександра Трайковського, який був учасником мітингів. Небайдужі організували збір грошей.

Про це повідомляє "Наша Нива".

Як наголошується, в столиці вже зібралися близько 5 тисяч осіб.

"Прощання з Олександром Трайковським на Ольшевській. Люди почали збирати пожертви для сім'ї. Кладуть по 50, 100 рублів. Біля станції метро "Пушкінська зібралося близько 5 тисяч осіб", - йдеться в повідомленні.

Фото з місця подій (nn.by)

Нагадаємо, раніше батько Трайковського заявив, що правоохоронці не пустили його до тіла сини: побачити тіло своєї дитини він зможе тільки на похоронах.

За офіційною версією, в руках 34-річного Трайковського вибухнув пристрій, який він намагався кинути в силовиків. Однак родичі в це не вірять.

Зазначимо, це перша підтверджена правоохоронцями смерть людини під час протестів у Білорусі.

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