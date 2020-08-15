У центрі Мінську проходить акція у пам’ять про загиблого на протестах

Фото: Олександр Тарайковский (svaboda.org)

У Мінську прощаються з першою жертвою масових протестів

У столиці Білорусі Мінську почалися масові демонстрації після смерті Олександра Трайковського, який був учасником мітингів. Небайдужі організували збір грошей.

Про це повідомляє "Наша Нива".

Як наголошується, в столиці вже зібралися близько 5 тисяч осіб.

"Прощання з Олександром Трайковським на Ольшевській. Люди почали збирати пожертви для сім'ї. Кладуть по 50, 100 рублів. Біля станції метро "Пушкінська зібралося близько 5 тисяч осіб", - йдеться в повідомленні.

Фото з місця подій (nn.by)

Нагадаємо, раніше батько Трайковського заявив, що правоохоронці не пустили його до тіла сини: побачити тіло своєї дитини він зможе тільки на похоронах.

За офіційною версією, в руках 34-річного Трайковського вибухнув пристрій, який він намагався кинути в силовиків. Однак родичі в це не вірять.

Зазначимо, це перша підтверджена правоохоронцями смерть людини під час протестів у Білорусі.