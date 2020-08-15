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Отца первой жертвы протестов в Минске не пустили в морг к телу сына

Минск, Суббота 15 августа 2020 01:24
Отца первой жертвы протестов в Минске не пустили в морг к телу сына
Фото: Александр Тарайковский (svaboda.org)
Автор: Артур Родивилов

Он рассказал свою версию произошедшего

Отец погибшего во время акций протеста в Минске заявил, что правоохранители не пустили его к телу сына. Увидеть тело своего ребенка он сможет только на похоронах.

Об этом пишет РБК.

По словам Валерия Тарайковского, о смерти сына Александра он узнал от белорусского следователя. По версии правоохранителей, молодой человек пытался бросить в силовиков самодельное взрывное устройство. Мужчина не будет писать жалобу на действия силовиков после смерти сына.

"Он шел по улице один. У меня есть видео - он идет в сторону ОМОНа, выстрел - и он падает. Они сказали, у него было взрывное устройство. Какое взрывное устройство? У него даже сигареты в руках не было. Был в майке и в шортах, все", - заявил Тарайковский.

Он добавил, что погибший не был связан с политикой: у мужчины был свой бизнес по изготовлению шторок для автомобилей.

Напомним, супруга Тарайковского рассказала, что узнала от том, что ее муж умер через двое суток, от журналистов.

По официальной версии, в руках 34-летнего Тарайковского взорвалось устройство, которое он пытался бросить в силовиков. Однако родственники в это не верят.

Отметим, это первая подтвержденная правоохранителями смерть человека во время протестов в Беларуси.

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