ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

В Беларуси начали делать прививки медикам российской COVID-вакциной

Минск, Вторник 19 января 2021 12:01
В Беларуси начали делать прививки медикам российской COVID-вакциной
Фото: вакцинация (GettyImages)
Автор: Андрей Козловский

В Беларуси началась вакцинация от коронавируса медработников, которые находятся в зоне риска. Прививки им делают российским препаратом "Спутник V".

Об этом сообщает БелТА.

"Учреждения здравоохранения получили партии вакцин Спутник V… Прежде всего, будут привиты 2 285 медработников Минска, 3 460 Брестского региона, 3 260 - Витебского, 4 365 Гомельского, 1 735 Гродненского, 1 610 Могилевского, 2 485 Минской области", - говорится в сообщении.

В пресс-службе Министерства здравоохранения Беларуси объяснили, что вакцина была распределена по регионам в соответствии с заявками медицинских учреждений. Все вопросы соблюдения холодовой цепи отработаны.

Напомним, ранее Министерство здравоохранения Беларуси объявило о начале вакцинации населения вакциной "Спутник V".

Также РБК-Украина писало, что Государственное агентство по лекарствам и технологиям в сфере здравоохранения Боливии зарегистрировало российскую вакцину от коронавируса.

Кроме того, министр здравоохранения Максим Степанов заверил, что Украина не рассматривает возможность использования российской вакцины от COVID под названием "Спутник V". На сегодня продолжаются переговоры о поставках с ведущими мировыми производителями.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины В мире вакцинация

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь