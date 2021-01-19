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У Білорусі почали робити щеплення медикам російською COVID-вакциною

Мінськ, Вівторок 19 січня 2021 12:01
У Білорусі почали робити щеплення медикам російською COVID-вакциною
Фото: вакцинація (GettyImages)
Автор: Андрій Козловський

У Білорусі почалася вакцинація від коронавірусу медпрацівників, які знаходяться в зоні ризику. Щеплення їм роблять російським препаратом "Супутник V".

Про це повідомляє БелТА.

"Заклади охорони здоров'я отримали партії вакцин "Супутник V"... Перш за все, будуть щеплені 2 285 медпрацівників Мінська, 3 460 Брестського регіону, 3 260 - Вітебського, 4 365 - Гомельського, 1 735 - Гродненського, 1 610 - Могильовського, 2 485 - Мінської області", - йдеться в повідомленні.

У прес-службі Міністерства охорони здоров'я Білорусі пояснили, що вакцина була розподілена по регіонах відповідно до заявок медичних закладів. У відомстві підкреслили, що всі питання дотримання холодового ланцюга відпрацьовані.

Нагадаємо, раніше Міністерство охорони здоров'я Білорусі оголосило про початок вакцинації населення вакциною "Супутник V".

Також РБК-Україна писало, що Державне агентство з ліків та технологій у сфері охорони здоров'я Болівії зареєструвало російську вакцину від коронавірусу.

Крім того, міністр охорони здоров'я Максим Степанов запевнив, що Україна не розглядає можливість використання російської вакцини від COVID під назвою "Супутник V". На сьогодні тривають переговори про постачання з провідними світовими виробниками.

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