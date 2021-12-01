ru ua
Ср, 01 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Беларуси началась новая волна обысков, - правозащитники

Новина українською →
Беларусь, Среда 01 декабря 2021 13:16
В Беларуси началась новая волна обысков, - правозащитники Фото: девушка с флагом Беларуси (Getty Images)
Автор: Ольга Белей

Правозащитный центр "Вясна" заявил о новой волне обысков по всей Беларуси. Все они начались утром 1 декабря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал правозащитного центра "Вясна".

"На данный момент правозащитникам "Весны" известно об обысках мозырского правозащитника Владимира Телепуна, у активистов из Витебска Владимира Кийко и Николая Качурца, а также кричевского журналиста Сергея Неровного", - заявили в организации.

Также сообщается, что в Минске массовые обыски проходят с раннего утра, силовики пришли не менее чем к 10 гражданам. В Гомеле после обыска, проведенного сотрудниками управления финансовых расследований, доставили на допрос журналистку Ларису Щирякову, однако она отказалась давать показания против себя.

В Гродно задержана в качестве свидетеля "по делу о личной переписке" местная журналистка Надежда Витина. Обыски также проходят в Бресте у Елены Жушмы и в Речице у активиста Олега Карбалевича, у которого уже изъяли технику, а самого забрали на допрос.

По данным правозащитников, обыск также прошел у гомельского политика из Объединенной гражданской партии Василия Полякова.

Ранее в Беларуси задержали главного редактора новостного портала Hrodna.life.

Как писало РБК-Украина, 29 мая в Беларуси освободили журналистку TUT.ВY Любовь Касперович. Она вышла на свободу после 15 суток ареста.

Напомним, в марте в Беларуси задержали журналиста InformNapalm Дениса Ивашина, который имеет статус зарубежного украинца.

Читайте РБК-Украина в Google News
Александр Лукашенко Беларусь
NEWS
Экономический паспорт и гражданство для диаспоры: основные заявления из послания Зеленского к Раде
Экономический паспорт и гражданство для диаспоры: основные заявления из послания Зеленского к Раде
DAILY
Андрей Ермак: Атакуя государство, олигархи угрожают самому существованию Украины
Сергей Щербинаглавный редактор РБК-Украина Андрей Ермак: Атакуя государство, олигархи угрожают самому существованию Украины