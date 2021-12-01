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У Білорусі почалася нова хвиля обшуків, - правозахисники

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Білорусь, Середа 01 грудня 2021 13:16
У Білорусі почалася нова хвиля обшуків, - правозахисники Фото: дівчина з прапором Білорусі (Getty Images)
Автор: Ольга Белей

Правозахисний центр "Вясна" заявив про нову хвилю обшуків по всій Білорусі. Всі вони почалися вранці 1 грудня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал правозахисного центру "Вясна".

"На даний момент правозахисникам "Вясни" відомо про обшуки Мозирського правозахисника Володимира Телепуна, у активістів з Вітебська Володимира Кийка і Миколи Качурця, а також Кричевського журналіста Сергія Нерівного", - заявили в організації.

Також повідомляється, що в Мінську масові обшуки проходять з раннього ранку, силовики прийшли не менше ніж до 10 громадян. У Гомелі після обшуку, проведеного співробітниками управління фінансових розслідувань, доставили на допит журналістку Ларису Щирякову, проте вона відмовилася давати свідчення проти себе.

У Гродно затримана в якості свідка "у справі про особисте листування" місцева журналістка Надія Вітіна. Обшуки також проходять в Бресті у Олени Жушми і в Речиці у активіста Олега Карбалевича, у якого вже вилучили техніку, а самого забрали на допит.

За даними правозахисників, обшук також пройшов у Гомельського політика з Об'єднаної громадянської партії Василя Полякова.

Раніше в Білорусі затримали головного редактора новинного порталу Hrodna.life.

Як писало РБК-Україна, 29 травня у Білорусі звільнили журналістку TUT.ВУ любов Касперович. Вона вийшла на свободу після 15 діб арешту.

Нагадаємо, в березні у Білорусі затримали журналіста InformNapalm Дениса Івашина, який має статус закордонного українця.

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