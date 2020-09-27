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В Беларуси МВД будет ограничивать движение личного и общественного транспорта

Автор: Юлия Струк

В Беларуси Министерство внутренних дел будет ограничивать движение транспорта. Речь идет как о личном, так и об общественном.

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Об этом сообщила пресс-секретарь МВД республики Ольга Чемоданова в своем Telegram-канале.

"Сегодня, 27 сентября, во избежание чрезвычайных происшествий милицией будут приниматься меры по ограничению движения как личного, так и общественного транспорта, в том числе метро", - указано в сообщении.

В МВД также призвали не откликаться на призывы "участвовать в несанкционированных массовых мероприятиях".

"Мы приносим извинения за неудобства, которые создают участники протестных акций, "развлекаясь" на проезжей части и не задумываясь, какие проблемы создают для окружающих", - заявили в белорусском министерстве.

Напомним, 26 сентября в Беларуси правоохранителями были задержаны 150 участников акций протеста. Из них все еще под стражей находятся 116 человек.

Как писало РБК-Украина, так называемая "народная инаугурация" Светланы Тихановской должна состояться в Минске в воскресенье, 27 сентября.

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