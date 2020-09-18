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В Беларуси мужчина совершил самосожжение возле отделения милиции

Автор: Игорь Литвиненко

В белорусском городе Смолевичи мужчина совершил акт самосожжения возле местного отделения милиции. Он находится в реанимации.

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Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Беларуси.

Инцидент произошел сегодня около полудня. 36-летний местный житель подошел к отделению милиции, вылил на себя канистру бензина и совершил поджог. Его потушили сотрудники милиции. Мужчину доставили в больницу с ожогами.

"Известно, что он неоднократно привлекался к административной ответственности за распитие спиртных напитков, также высказывался о попытках суицида. Несколько дней назад мужчина звонил в милицию с сообщением, что он на кладбище сводит счеты с жизнью. Правоохранители выехали туда и предотвратили его действия", - сообщили в МВД.

По информации СМИ, мужчина мог совершить самосожжение в знак протеста против насилия. Однако подтверждений этому нет. Как сообщает Tut.by, перед поджогом мужчина не выкрикивал никаких лозунгов.

Напомним, в Беларуси сейчас продолжаются протесты, которые начались 9 августа после выборов президента, где, по данным ЦИК, победу одержал Александр Лукашенко. Протесты неоднократно подавлялись силовыми методами. Также многие демонстранты были задержаны и осуждены. На фоне этого ОБСЕ направит в Беларусь экспертов для изучения ситуации с правами человека.

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