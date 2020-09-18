У Білорусі чоловік вчинив самоспалення біля відділення міліції

У білоруському місті Смолевичи чоловік вчинив акт самоспалення біля місцевого відділення міліції. Він знаходиться в реанімації.

Про це повідомили в прес-службі Міністерства внутрішніх справ Білорусі.

Інцидент стався сьогодні близько полудня. 36-річний місцевий житель підійшов до відділення міліції, вилив на себе каністру бензину і скоїв підпал. Його загасили працівники міліції. Чоловіка доставили в лікарню з опіками.

"Відомо, що він неодноразово притягувався до адміністративної відповідальності за розпивання спиртних напоїв, також висловлювався про спроби суїциду. Кілька днів тому чоловік дзвонив у міліцію з повідомленням, що він на кладовищі зводить рахунки з життям. Правоохоронці виїхали туди і запобігли його дії", - повідомили в МВС.

За інформацією ЗМІ, чоловік міг вчинити самоспалення на знак протесту проти насильства. Однак підтверджень цьому немає. Як повідомляє Tut.by, перед підпалом чоловік не вигукував ніяких гасел.

Нагадаємо, у Білорусі зараз тривають протести, які почалися 9 серпня після виборів президента, де, за даними ЦВК, перемогу здобув Олександр Лукашенко. Протести неодноразово придушувалися силовими методами. Також багато демонстрантів були затримані і засуджені. На тлі цього ОБСЄ направить в Білорусь експертів для вивчення ситуації з правами людини.