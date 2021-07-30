В Беларуси могут разместить войска России: Лукашенко назвал условие

В Беларуси могут разместить Вооруженные силы Российской Федерации. Александр Лукашенко назвал условием угрозу Союзному государству.
Об этом она заявил на встрече с активом местной вертикали по актуальным вопросам общественно-политической обстановки, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "БелТА".
По его словам, в случае угрозы Беларусь может "поставить под ружье 500 тысяч человек, а если будет мало, сюда будут введены все Вооруженные силы Российской Федерации".
"Если нужно будет для безопасности Союзного государства, которое мы строим, для безопасности Беларуси и России разместить здесь все вооруженные силы со всеми видами вооружений - они будут здесь размещены незамедлительно", - заявил он.
Напомним, президент России Владимир Путин прокомментировал интеграцию РФ и Беларуси. Он говорит, что это нельзя назвать Союзным государством.
Ранее сообщалось, что при создании Союзного государства РФ и Беларуси осталось согласовать технические моменты. Об этом заявили в Беларуси.