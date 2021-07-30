В Беларуси могут разместить войска России: Лукашенко назвал условие

Об этом она заявил на встрече с активом местной вертикали по актуальным вопросам общественно-политической обстановки, сообщает РБК-Украина , ссылаясь на " БелТА ".

По его словам, в случае угрозы Беларусь может "поставить под ружье 500 тысяч человек, а если будет мало, сюда будут введены все Вооруженные силы Российской Федерации".

"Если нужно будет для безопасности Союзного государства, которое мы строим, для безопасности Беларуси и России разместить здесь все вооруженные силы со всеми видами вооружений - они будут здесь размещены незамедлительно", - заявил он.