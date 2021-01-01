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В Беларуси местным властям разрешили взимать сбор за выезд из страны

Беларусь, Пятница 01 января 2021 22:58
В Беларуси местным властям разрешили взимать сбор за выезд из страны
Фото: белорусский пограничник (facebook.com GpkGovBY)
Автор: Артур Родивилов

В Беларуси областным советам депутатов разрешили взимать сбор за выезд из страны. Такое нововведение было принято в качестве дополнительных мер "по консолидации доходов бюджета для борьбы с COVID-19".

Соответствующий закон опубликован на Национальном правовом интернет-портале.

Ставки сбора будут устанавливаться областными Советами депутатов.

"С 1 января 2021 года и до 1 января 2023 года областные Советы депутатов вправе вводить на территории соответствующих административно-территориальных единиц местный сбор за пересечение транспортными средствами государственной границы Беларуси в пунктах пропуска", - говорится в документе.

Сбор будет взиматься с водителей транспортных средств максимальной массой до 5 тонн и с не более 8 местами для сидения, помимо водителя. При отсутствии решения областного Совета депутатов, устанавливающего ставку сбора, она считается равной нулю.

Ранее сообщалось, что из-за COVID-19 Беларусь приостановит выезд граждан из страны через наземные пункты пропуска.

Напомним, с 1 ноября Беларусь закрыла свои границы для иностранцев якобы для противодействия распространению коронавируса.

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