У Білорусі місцевій владі дозволили стягувати збір за виїзд з країни

Фото: білоруський прикордонник (facebook.com GpkGovBY)

У Білорусі обласним радам депутатів дозволили стягувати збір за виїзд з країни. Таке нововведення було прийнято як додатковий захід "з консолідації доходів бюджету для боротьби з COVID-19".

Відповідний закон опублікований на Національному правовому інтернет-порталі.

Ставки збору будуть встановлюватись обласними Радами депутатів.

"З 1 січня 2021 року і до 1 січня 2023 року обласні Ради депутатів мають право вводити на території відповідних адміністративно-територіальних одиниць місцевий збір за перетинання транспортними засобами державного кордону Білорусі в пунктах пропуску", - йдеться в документі.

Збір буде стягуватися з водіїв транспортних засобів максимальною масою до 5 тонн і не більше 8 місцями для сидіння, крім водія. При відсутності рішення обласної Ради депутатів, яка встановлює ставку збору, вона вважається рівною нулю.

Раніше повідомлялося, що через COVID-19 Білорусь припинить виїзд громадян з країни через наземні пункти пропуску.

Нагадаємо, з 1 листопада Білорусь закрила свої кордони для іноземців нібито для протидії поширенню коронавірусу.