В Беларуси координационный совет признали неконституционным

Глава Конституционного суда Беларуси Петр Миклашевич заявил, что создание Координационного совета оппозиции является неконституционным. Он отметил, что закон не предусматривает возможности создания общественных органов и организаций, правомочных пересматривать итоги президентских выборов.

Об этом сообщает издание "Белта".

"Создание координационного совета, который определил своей целью пересмотр выборов президента Беларуси не в порядке, определенном Конституцией и в избирательном законодательстве, является неконституционным", - заявил Миклашевич.

Он также отметил, что всем гражданам необходимо соблюдать режим конституционной законности.

Напомним, 15 августа штаб кандидата в президенты Светланы Тихановской начал формирование координационного совета. Он призван обсуждать и разрабатывать безопасные и стабильные механизмы обеспечения передачи власти. В состав Совета вошли около ста человек.

Ранее сообщалось, что президент Александр Лукашенко назвал координационный совет оппозиции "черной сотней", заявив, что создание альтернативных органов власти в стране является незаконным.

Кроме того, против координационного совета Беларуси возбудили уголовное дело по статье "захват власти".