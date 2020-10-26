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Протесты в Беларуси: правозащитники сообщают о задержании 140 человек

Беларусь, Понедельник 26 октября 2020 14:38
Протесты в Беларуси: правозащитники сообщают о задержании 140 человек
Фото: протесты в Беларуси (news.tut.by)
Автор: Юлия Струк

В Беларуси в ходе акций протеста и забастовок в понедельник, 26 октября, задержали уже 144 человека. Задержания произошли в Минске, Бресте, Новополоцке Гродно, а также в других городах.

Об этом информирует правозащитный центр "Вясна".

Правозащитники сообщают, что утром около ста человек собрались на проходной крупного химического предприятия "Гродно Азот".

"Их начала задерживать милиция. Работники отказываются идти на смену. К заводу подъехали 5 милицейских машин и два автобуса. "Азотовцев" начали задерживать", - подчеркивается в сообщении.

По данным "Вясны", у здания "Белгазпромбанка" на улице Притицкого в Минске задержали троих человек, которые пытались перекрыть автомобильное движение.

Напомним, в Беларуси сегодня проходит национальная забастовка. Ранее стало известно, что силовики задержали около 80 человек по всей стране.

Как писало РБК-Украина, общенациональную забастовку объявили в стране в связи с невыполнением требований ультиматума, который выдвинула белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская президенту Александру Лукашенко.

Тихановская заявила, что никто в Беларуси не будет работать на режим.

Также сообщалось, что в Минске силовики разогнали митинг студентов. Нескольких из них задержали.

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