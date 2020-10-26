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У Білорусі КДБ розглядає дії протестуючих як тероризм

Мінськ, Понеділок 26 жовтня 2020 18:02
У Білорусі КДБ розглядає дії протестуючих як тероризм
Фото: протести в Мінську (tut.by)
Автор: Роман Тверденко

Комітет держбезпеки Білорусі стверджує, що поведінку протестувальників під час акцій слід розглядати як тероризм. Всі порушення будуть розглянуті окремо.

Про це заявив начальник відділу слідчого управління КДБ Костянтин Бичек.

Він зазначив, що протестувальники в неділю намагалися захопити центральне РУВС, а пізніше порушували громадський порядок у спальних районах Мінська.

"Під час несанкціонованої акції, яка відбулася 25 жовтня в Мінську, радикально налаштовані громадяни здійснили спробу захоплення будівлі Центрального РУВС. Після припинення співробітниками правоохоронних органів протиправних дій агресивно налаштовані громадяни попрямували в спальні райони міста, де продовжили грубо порушувати громадський порядок, поставивши під загрозу безпеку і спокій людей", - розповів Бичек.

Він стверджує, що всі провокації і дії протестувальників інспіровані злочинними групами, які хочуть дестабілізувати ситуацію в Білорусі.

"Такі дії, поєднані із вчиненням вибухів, підпалів, інших діянь, що створюють небезпеку загибелі людей, заподіяння їм тілесних ушкоджень чи настання інших тяжких наслідків, з метою впливу на прийняття рішень органами влади чи перешкоджання політичній чи іншій громадській діяльності, кваліфікуються як акт тероризму", - зазначив Бичек.

Раніше повідомлялося, що у Білорусі під час акцій протесту та страйків у понеділок, 26 жовтня, затримали вже 144 людини. Затримання відбулися в Мінську, Бресті, Новополоцьку Гродно, а також в інших містах.

Як повідомляло РБК-Україна, в Білорусі оголосили загальнонаціональний страйк у зв'язку з невиконанням вимог ультиматума, який висунула білоруська опозиціонерка Світлана Тіхановська президентові Олександру Лукашенку.

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