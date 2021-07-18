В Беларуси истек срок ареста главреда "Нашей Нивы". Его не выпустили из СИЗО

В воскресенье, 18 июля, в Беларуси истек срок содержания под стражей главного редактора "Нашей Нивы" Егора Мартиновича. Однако он до сих пор не вышел из следственного изолятора в Минске.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Нашу Ниву" .

По информации издания, Мартиновича задержали во второй раз, но, по какой статье Уголовного кодекса, силовики отказываются сообщать. На этот раз главреда издания задержали на три дня.

Мартиновича задержали 8 июля, избили и арестовали на 10 суток. Вместе с ним задержали главреда "Нашей истории" Андрея Дынько, а также начальника отдела рекламы и маркетинга Андрея Скурка и главного бухгалтера Ольгу Ракович, но ее отпустили еще 16 июля.

Всем задержанным белорусские силовики инкриминировали подготовку или организацию действий, которые грубо нарушают общественный порядок, или участие в них. Однако никому из них официальных обвинений не выдвигали.