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В Беларуси "инспектируют" заброшенный ракетный полк, где могло храниться ядерное оружие

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Украина, Понедельник 13 июня 2022 15:40
В Беларуси "инспектируют" заброшенный ракетный полк, где могло храниться ядерное оружие Фото: ядерное оружие (gettyimages)
Автор: Евгений Прокопенко

На юге Беларуси заметили подозрительную активность с "инспекцией" заброшенного 369-го ракетного полка. Раньше там могло располагаться ядерное оружие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Беларускі Гаюн.

Сообщается, что вчера было зафиксировано прилет вертолета Ми-8 ВВС РБ в район с. Черетянка, у которого с 1959 по 1996 гг. дислоцировался полк ракетных войск стратегического назначения (РВСН).

Ранее в его состав входили два дивизиона с суммарно восемью единицами пусковых установок для баллистических ракет наземного базирования Р-12 (SS-4), ракетный комплекс РСД-10 "Пионер" и РТ-2ПМ "Тополь".

Также, исходя из того, что на территории полка находилась платформа для разгрузки ядерных ракет, вероятно, что ядерные боеголовки там также присутствовали.

Сообщается, что текущее состояние объектов к использованию непригоден, однако вероятно, что там собираются начать ремонт.В Беларуси &quot;инспектируют&quot; заброшенный ракетный полк, где могло храниться ядерное оружие

Напомним, рядом с украинскими границами Беларусь разворачивает дополнительные средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

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