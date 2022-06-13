В Беларуси "инспектируют" заброшенный ракетный полк, где могло храниться ядерное оружие
На юге Беларуси заметили подозрительную активность с "инспекцией" заброшенного 369-го ракетного полка. Раньше там могло располагаться ядерное оружие.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Беларускі Гаюн.
Сообщается, что вчера было зафиксировано прилет вертолета Ми-8 ВВС РБ в район с. Черетянка, у которого с 1959 по 1996 гг. дислоцировался полк ракетных войск стратегического назначения (РВСН).
Ранее в его состав входили два дивизиона с суммарно восемью единицами пусковых установок для баллистических ракет наземного базирования Р-12 (SS-4), ракетный комплекс РСД-10 "Пионер" и РТ-2ПМ "Тополь".
Также, исходя из того, что на территории полка находилась платформа для разгрузки ядерных ракет, вероятно, что ядерные боеголовки там также присутствовали.
Сообщается, что текущее состояние объектов к использованию непригоден, однако вероятно, что там собираются начать ремонт.
Напомним, рядом с украинскими границами Беларусь разворачивает дополнительные средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ).
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