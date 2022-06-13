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У Білорусі "інспектують" занедбаний ракетний полк, де могла зберігатися ядерна зброя

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Україна, Понеділок 13 червня 2022 15:40
У Білорусі "інспектують" занедбаний ракетний полк, де могла зберігатися ядерна зброя Фото: ядерна зброя (gettyimages)
Автор: Євгеній Прокопенко

На півдні Білорусі помітили підозрілу активність з "інспекцією" занедбаного 369-го ракетного полку. Раніше там могла розташовуватися ядерна зброя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Беларускі Гаюн.

Повідомляється, що вчора було зафіксовано приліт вертольота Мі-8 ВПС РБ у район с. Черетянка, біля якого з 1959 по 1996 рр. дислокувався полк ракетних військ стратегічного призначення (РВСП).

Раніше до його складу входили два дивізіони з сумарно вісьмома одиницями пускових установок для балістичних ракет наземного базування Р-12 (SS-4), ракетний комплекс РСД-10 "Піонер" та РТ-2ПМ "Тополь".

Також, виходячи з того, що на території полку знаходилася платформа для розвантаження ядерних ракет, ймовірно, що ядерні боєголовки там також були присутні.

Повідомляється, що поточний стан об’єктів до використання непридатний, проте ймовірно, що там збираються розпочати ремонт.У Білорусі &quot;інспектують&quot; занедбаний ракетний полк, де могла зберігатися ядерна зброя

Нагадаємо, поряд з українськими кордонами Білорусь розгортає додаткові засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ).

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