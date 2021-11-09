UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Беларуси хотят ввести конфискацию за призыв к санкциям против страны

Автор: Сергей Пышкин

В Беларуси могут ввести наказание против граждан, призывающих к санкциям против страны. Планируют лишать гражданства и конфисковывать имущество.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Zerkalo.

"Ущерб от тех санкций, которые сегодня вводятся против Республики Беларусь по различным направлениям, в том числе и экономические, он достаточно велик. Те люди, которые призывают к этому, которые не понимают, что они делают, они должны нести ответственность", - заявил депутат Беларуси Олег Белоконев.

В то же время он отметил, что у людей, которые призывают к санкциям, необходимо конфисковывать имущество, чтобы, якобы хоть как-то погасить убытки, которые были нанесены стране. Также он предлагает лишать их гражданства.

"Более того, на мой взгляд, статьей 361 не ограничится, я думаю, что будет общая конфискация имущества в доход государства, чтобы как-то гасить ущерб, который нанесли эти люди. Ну и, на мой взгляд, в том числе их надо лишать гражданства", - добавил Белоконев.

Читайте РБК-Украина в Google News
БеларусьСанкции