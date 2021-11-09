В Беларуси хотят ввести конфискацию за призыв к санкциям против страны

"Ущерб от тех санкций, которые сегодня вводятся против Республики Беларусь по различным направлениям, в том числе и экономические, он достаточно велик. Те люди, которые призывают к этому, которые не понимают, что они делают, они должны нести ответственность", - заявил депутат Беларуси Олег Белоконев.

В то же время он отметил, что у людей, которые призывают к санкциям, необходимо конфисковывать имущество, чтобы, якобы хоть как-то погасить убытки, которые были нанесены стране. Также он предлагает лишать их гражданства.

"Более того, на мой взгляд, статьей 361 не ограничится, я думаю, что будет общая конфискация имущества в доход государства, чтобы как-то гасить ущерб, который нанесли эти люди. Ну и, на мой взгляд, в том числе их надо лишать гражданства", - добавил Белоконев.