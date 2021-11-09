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В Беларуси хотят ввести конфискацию за призыв к санкциям против страны

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Вторник 09 ноября 2021 21:26
В Беларуси хотят ввести конфискацию за призыв к санкциям против страны Фото: в Беларуси хотят ввести конфискацию за призыв к санкциям против страны (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В Беларуси могут ввести наказание против граждан, призывающих к санкциям против страны. Планируют лишать гражданства и конфисковывать имущество.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Zerkalo.

"Ущерб от тех санкций, которые сегодня вводятся против Республики Беларусь по различным направлениям, в том числе и экономические, он достаточно велик. Те люди, которые призывают к этому, которые не понимают, что они делают, они должны нести ответственность", - заявил депутат Беларуси Олег Белоконев.

В то же время он отметил, что у людей, которые призывают к санкциям, необходимо конфисковывать имущество, чтобы, якобы хоть как-то погасить убытки, которые были нанесены стране. Также он предлагает лишать их гражданства.

"Более того, на мой взгляд, статьей 361 не ограничится, я думаю, что будет общая конфискация имущества в доход государства, чтобы как-то гасить ущерб, который нанесли эти люди. Ну и, на мой взгляд, в том числе их надо лишать гражданства", - добавил Белоконев.

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