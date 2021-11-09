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У Білорусі хочуть запровадити конфіскацію за заклик до санкцій проти країни

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Вівторок 09 листопада 2021 21:26
У Білорусі хочуть запровадити конфіскацію за заклик до санкцій проти країни Фото: у Білорусі хочуть запровадити конфіскацію за заклик до санкцій проти країни (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

В Білорусі можуть запровадити покарання проти громадян, які закликають до санкцій проти країни. Планують позбавляти громадянства й конфісковувати майно.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Zerkalo.

"Збитки від тих санкцій, які сьогодні запроваджуються проти Республіки Білорусь у різних напрямках, у тому числі й економічних, він досить великий. Ті люди, які закликають до цього, які не розуміють, що вони роблять, вони мають відповідати", - заявив депутат Білорусі Олег Білоконьов.

Водночас він зауважив, що у людей, які закликають до санкцій необхідно конфісковувати майно, аби, нібито, хоч якось погасити збитки, що були завдані країні. Також він пропонує позбавляти їх й громадянства.

"Щобільше, на мій погляд, статтею 361 не обмежиться, я думаю, що буде загальна конфіскація майна в доходи держави, щоб якось гасити збитки, які завдали ці люди. Ну і, на мій погляд, у тому числі їх треба позбавляти громадянства", - додав Білоконьов.

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