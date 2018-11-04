В Беларуси хотят ограничить фото- и видеосъемку граждан

Фото: Беларусь (facebook.com/GpkGovBY)

В белорусском МВД также считают необходимым защитить своих работников от вмешательства в личную жизнь

Конституционный суд Беларуси поручил правительству подготовить законопроект, который регулировал бы права граждан на фото и видео с их изображением. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Суд считает, что внешний вид человека и "право на изображение гражданина" в произведении искусства, на фотографии или в видеозаписи относятся к нематериальным благам, которые защищает конституция.

Поэтому суд предлагает внести соответствующие изменения в Гражданский кодекс "с целью обеспечения конституционного принципа верховенства права и защиты граждан от незаконного вмешательства в их личную жизнь".

В документе, утвержденном Конституционным судом, отмечается, что, согласно обращению Белорусской республиканской коллегии адвокатов, распространение фото и видео в СМИ и интернете "в ряде случаев связано с нарушением прав и законных интересов" граждан.

"Использование изображения гражданина без согласия изображаемого является вмешательством в его частную жизнь, а также нарушением права на личную тайну", - говорится в документе.

Общественный совет при МВД Беларуси также считает необходимым обеспечить право работников органов внутренних дел и военнослужащих на защиту от вмешательства в личную жизнь, в том числе, во время исполнения служебных обязанностей.

Напомним, президент Беларуси Александр Лукашенко озвучил предложения по обеспечению мира в восточных регионах Украины, в частности предложив взять на себя контроль за российско-украинской границей, а также сопровождение выборов на Донбассе.