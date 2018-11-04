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У Білорусі хочуть обмежити фото- і відеозйомку громадян

Новини » Суспільство    04.11.2018 - 02:25
Фото: Білорусь (facebook.com/GpkGovBY)
Фото: Білорусь (facebook.com/GpkGovBY)

У білоруському МВС також вважають за необхідне захистити своїх працівників від втручання в особисте життя

Конституційний суд Білорусі доручив уряду підготувати законопроект, що регулював би права громадян на фото та відео з їхнім зображенням. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Cуд вважає, що зовнішній вигляд людини і "право на зображення громадянина" у творі мистецтва, на фотографії або у відеозаписі належать "до нематеріальних благ", які захищає конституція.

Тож суд пропонує внести відповідні зміни до Цивільного кодексу "з метою забезпечення конституційного принципу верховенства права та захисту громадян від незаконного втручання в їхнє особисте життя".

У документі, затвердженому Конституційним судом, зазначається, що, згідно зі зверненням Білоруської республіканської колегії адвокатів, поширення фото і відео в ЗМІ та інтернеті "в низці випадків пов'язане з порушенням прав і законних інтересів" громадян.

"Використання зображення громадянина без згоди зображуваного є втручанням у його приватне життя, а також порушенням права на особисту таємницю", - йдеться в документі.

Громадська рада при МВС Білорусі також вважає за необхідне забезпечити право працівників органів внутрішніх справ і військовослужбовців на захист від втручання в особисте життя, в тому числі, під час виконання службових обов'язків.

Нагадаємо, президент Білорусі Олександр Лукашенко озвучив пропозиції із забезпечення миру в східних регіонах України, зокрема запропонувавши взяти на себе контроль за російсько-українським кордоном, а також супроводження виборів на Донбасі.

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