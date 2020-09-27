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В Беларуси хакеры в эфир госТВ запустили ролики об избиении протестующих

Минск, Воскресенье 27 сентября 2020 00:44
В Беларуси хакеры в эфир госТВ запустили ролики об избиении протестующих
Фото: протесты в Беларуси (tut.by)
Автор: РБК-Украина

Вечером, 26 сентября, онлайн-трансляция вечерних новостей на телеканалах "Беларусь 1" и ОНТ прервалась роликами об избиении протестующих. Ответственность за взлом сайта Белтелерадиокомпании взяли на себя "киберпартизаны".

Об этом сообщает TUT.BY.

На сайтах "Беларусь 1" и ОНТ, а также на сайте Белтелерадиокомпании внезапно прервалась трансляция интервью министра здравоохранения Дмитрия Пиневича о заболеваемости коронавирусом в Беларуси.

Вместо министра на экранах появились ролики о разгоне и задержаниях протестующих. Ролики были нарезаны из кадров телеканала "Настоящее время", Telegram-канала Nexta, Onliner.

В то же время в телеграм-канале "Кибер-партизаны" появилось сообщение по поводу прерванной трансляции.

"Если Белтелерадиокомпания не хочет показывать людям правду - ее покажем мы", - говорится в сообщении.

Напомним, 26 сернября в Минске возобновились акции протеста против режима Александра Лукашенко, который недавно провел свою тайную инаугурацию. Сегодняшние протесты были так называемой "репетицией народной инаугурации" оппозиционерки Светланы Тихановской, которая провозгласила себя законно избранным лидеров Беларуси.

Как писало РБК-Украина, днем вблизи Комаровского рынка в Минске силовики задерживали участников женского марша.

Во время акций протеста в Минске силовики задержали как минимум 70 человек. Среди задержанных журналисты оппозиционных и иностранных средств массовой информации.

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