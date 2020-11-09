В Беларуси на "Гродно Азоте" произошла остановка цеха

На беларусском заводе "Гродно Азот" произошла остановка цеха. Причиной тому стала проблема в технологическом процессе.

Об этом сообщает "БелТА".

Сейчас ведутся работы по налаживанию технологического процесса и дальнейшего пуска цеха в работу.

"В понедельник, 9 ноября, в 05:30 из-за проблем в технологическом процессе отделения очистки конвертированного газа произошла остановка компрессора синтез-газа в цехе аммиак-4 со сбросом азотно-водородной смеси на факел", - говорится в сообщении.

"Гродно Азот" - это крупнейшая белорусская государственная компания, производитель азотных соединений и удобрений. Число сотрудников превышает 7 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что "Гродно Азот" может остановить работу из-за массовых забастовок.

Напомним, в суботу президент Беларуси Александр Лукашенко посетил Белорусскую атомную электростанцию. Он назвал ее запуск историческим событием.