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В Беларуси на "Гродно Азоте" произошла остановка цеха

Автор: Анастасия Рокитна

На беларусском заводе "Гродно Азот" произошла остановка цеха. Причиной тому стала проблема в технологическом процессе.

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Об этом сообщает "БелТА".

Сейчас ведутся работы по налаживанию технологического процесса и дальнейшего пуска цеха в работу.

"В понедельник, 9 ноября, в 05:30 из-за проблем в технологическом процессе отделения очистки конвертированного газа произошла остановка компрессора синтез-газа в цехе аммиак-4 со сбросом азотно-водородной смеси на факел", - говорится в сообщении.

"Гродно Азот" - это крупнейшая белорусская государственная компания, производитель азотных соединений и удобрений. Число сотрудников превышает 7 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что "Гродно Азот" может остановить работу из-за массовых забастовок.

Напомним, в суботу президент Беларуси Александр Лукашенко посетил Белорусскую атомную электростанцию. Он назвал ее запуск историческим событием.

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