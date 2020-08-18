В Беларуси границу патрулируют истребители в рамках боевой подготовки

В Беларуси выполняют плановые полеты самолет Ан-26 50 САБ, истребитель Як-130 116 ШАБ, истребитель Су-30СМ 61 ИАБ в рамках охраны госграницы. Летчики отработают совместные действия.

Об этом сообщает Министерство обороны Беларуси.

Также проводятся занятия по вождению боевых машин, тактической подготовки на 230-м общевойсковом полигоне "Обуз-Лесновский", с подразделениями 6 отдельной механизированной бригады - занятия по тактической подготовке (в комплексе с физической подготовкой), технической и тактико-специальной подготовке в ППД и на бригадном полигоне.

Напомним, Министерство обороны Беларуси объявило военные учения в Гродненской области возле границы.

Ранее сообщалось, что Александр Лукашенко поручил перебросить десантников в Гродно до стабилизации ситуации на юго-западе страны.

Тем временем, Организация Североатлантического договора опровергает заявления президента Беларуси Александра Лукашенко о том, что альянс наращивает силы у ее границ.