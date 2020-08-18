У Білорусі кордон патрулюють винищувачі в рамках бойової підготовки

Фото: винищувач Як-130 (safaniuk.livejournal.com)

Льотчики відпрацьовують спільні дії

У Білорусі виконують планові польоти літак Ан-26 50 САБ, винищувач Як-130 116 Шаб, винищувач Су-30СМ 61 ІАБ в рамках охорони держкордону. Льотчики відпрацюють спільні дії.

Про це повідомляє Міністерство оборони Білорусі.

Також проводяться заняття з водіння бойових машин, тактичної підготовки на 230-му загальновійськовому полігоні "Обуз-Лесновський", з підрозділами 6 окремої механізованої бригади - заняття з тактичної підготовки (в комплексі з фізичною підготовкою), технічної та тактико-спеціальної підготовки в ППД і на бригадному полігоні.

Нагадаємо, Міністерство оборони Білорусі оголосило військові навчання в Гродненській області біля кордону.

Раніше повідомлялося, що Олександр Лукашенко доручив перекинути десантників в Гродно до стабілізації ситуації на південному заході країни.

Тим часом, Організація Північноатлантичного договору спростовує заяви президента Білорусі Олександра Лукашенка про те, що альянс нарощує сили біля її кордонів.