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В Беларуси готовят новые протесты, - Лукашенко

Автор: Анастасия Рокитна

В Беларуси готовят новые акции протесты. Сейчас идет подготовка по этому.

Об этом заявил Александр Лукашенко, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "БелТА".

По его словам, "ради нового финансирования организаторы протестов готовы подставить протестующих под дубинки правоохранителей".

"Они к этому готовятся. Недавно я получил программу, жуткая, дикая, с моей точки зрения, явно рассчитанная на финансирование. Они понимают, что, если кто-то выйдет, они выйдут для того, чтобы их профинансировали", - сказал Лукашенко.

Отметим, в 2020 году в стране прошли массовые акции протесты за отставку Александра Лукашенко. Тогда в ходе митингов были стычки протестующих с полицией, а также разгон протестов.

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