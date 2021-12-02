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У Білорусі готують нові протести, - Лукашенко

Автор: Анастасія Рокитна

У Білорусі готують нові акції протести. Зараз йде підготовка у цьому.

Про це заявив Олександр Лукашенко, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "БелТА".

За його словами, "заради нового фінансування організатори протестів готові підставити протестувальників під кийки правоохоронців".

"Вони до цього готуються. Нещодавно я отримав програму, моторошна, дика, з моєї точки зору, явно розрахована на фінансування. Вони розуміють, що, якщо хтось вийде, вони вийдуть для того, щоб їх профінансували", - сказав Лукашенко.

Зазначимо, в 2020 році в країні пройшли масові акції протести за відставку Олександра Лукашенка. Тоді в ході мітингів були сутички протестувальників з поліцією, а також розгін протестів.

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Олександр ЛукашенкоБілорусь