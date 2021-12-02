В Беларуси готовят новые протесты, - Лукашенко

В Беларуси готовят новые акции протесты. Сейчас идет подготовка по этому.

Об этом заявил Александр Лукашенко, сообщает РБК-Украина , ссылаясь на " БелТА ".

По его словам, "ради нового финансирования организаторы протестов готовы подставить протестующих под дубинки правоохранителей".

"Они к этому готовятся. Недавно я получил программу, жуткая, дикая, с моей точки зрения, явно рассчитанная на финансирование. Они понимают, что, если кто-то выйдет, они выйдут для того, чтобы их профинансировали", - сказал Лукашенко.

Отметим, в 2020 году в стране прошли массовые акции протесты за отставку Александра Лукашенко. Тогда в ходе митингов были стычки протестующих с полицией, а также разгон протестов.