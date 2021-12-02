У Білорусі готують нові протести, - Лукашенко
Фото: Олександр Лукашенко (kremlin.ru)
У Білорусі готують нові акції протести. Зараз йде підготовка у цьому.
Про це заявив Олександр Лукашенко, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "БелТА".
За його словами, "заради нового фінансування організатори протестів готові підставити протестувальників під кийки правоохоронців".
"Вони до цього готуються. Нещодавно я отримав програму, моторошна, дика, з моєї точки зору, явно розрахована на фінансування. Вони розуміють, що, якщо хтось вийде, вони вийдуть для того, щоб їх профінансували", - сказав Лукашенко.
Зазначимо, в 2020 році в країні пройшли масові акції протести за відставку Олександра Лукашенка. Тоді в ході мітингів були сутички протестувальників з поліцією, а також розгін протестів.