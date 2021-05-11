В Беларуси горит Будславский костел, обрушилась крыша здания
В Беларуси произошел масштабный пожар в костеле в Будславе. Крыша над центральным нефом костела полностью уничтожена огнем и обрушилась.
Об этом сообщает "БелТА".
Сообщается, что с помощью волонтеров из храма вывезли все возможное: богослужебные принадлежности, иконы, книги и другие переносные вещи. Святыню - образ Матери Божией Будславской - перевезли в безопасное место.
На месте пожара работают 12 автоцистерн, 4 автолестницы, 2 автоколенчатых подъемника и насосно-рукавный автомобиль. Огонь удалось локализировать только в 11:24.
Сообщается, что на момент загорания в костеле прихожан не было.
Будславский костел - памятник позднего барокко в Беларуси. Его архитектура признана уникальной и не имеющей аналогов на землях всей бывшей Речи Посполитой.
Напомним, ранее полиция открыла дело из-за масштабного пожара в Виннице.
Также в Луганской области на территории воинской части произошло возгорание бензовоза.