ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Беларуси горит Будславский костел, обрушилась крыша здания

Новина українською → Будслав , Вторник 11 мая 2021 13:11
В Беларуси горит Будславский костел, обрушилась крыша здания Фото: в Беларуси горит костел (vgr.by)
Автор: Анастасия Рокитна

В Беларуси произошел масштабный пожар в костеле в Будславе. Крыша над центральным нефом костела полностью уничтожена огнем и обрушилась.

Об этом сообщает "БелТА".

Сообщается, что с помощью волонтеров из храма вывезли все возможное: богослужебные принадлежности, иконы, книги и другие переносные вещи. Святыню - образ Матери Божией Будславской - перевезли в безопасное место.

Фото: в Беларуси горит костел (vgr.by)

На месте пожара работают 12 автоцистерн, 4 автолестницы, 2 автоколенчатых подъемника и насосно-рукавный автомобиль. Огонь удалось локализировать только в 11:24.

Сообщается, что на момент загорания в костеле прихожан не было.

Будславский костел - памятник позднего барокко в Беларуси. Его архитектура признана уникальной и не имеющей аналогов на землях всей бывшей Речи Посполитой.

Напомним, ранее полиция открыла дело из-за масштабного пожара в Виннице.

Также в Луганской области на территории воинской части произошло возгорание бензовоза.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Происшествия Беларусь пожар
NEWS
Стрельба в школе в Казани: что известно
Стрельба в школе в Казани: что известно
DAILY
Денис Шмыгаль: Еще год должен пойти на завершение борьбы с коронавирусом
Сергей Щербинаглавный редактор РБК-Украина Денис Шмыгаль: Еще год должен пойти на завершение борьбы с коронавирусом