В Беларуси горит Будславский костел, обрушилась крыша здания

В Беларуси произошел масштабный пожар в костеле в Будславе. Крыша над центральным нефом костела полностью уничтожена огнем и обрушилась.

Об этом сообщает "БелТА" .

Сообщается, что с помощью волонтеров из храма вывезли все возможное: богослужебные принадлежности, иконы, книги и другие переносные вещи. Святыню - образ Матери Божией Будславской - перевезли в безопасное место.

Фото: в Беларуси горит костел (vgr.by)

На месте пожара работают 12 автоцистерн, 4 автолестницы, 2 автоколенчатых подъемника и насосно-рукавный автомобиль. Огонь удалось локализировать только в 11:24.

Сообщается, что на момент загорания в костеле прихожан не было.

Будславский костел - памятник позднего барокко в Беларуси. Его архитектура признана уникальной и не имеющей аналогов на землях всей бывшей Речи Посполитой.