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В Беларуси горел завод "МАЗ"

Автор: Дмитрий Левицкий

В Беларуси сегодня, 8 июля, произошел пожар на территории "Минского автомобильного завода". На территории завода загорелся склад, где хранилось автомобильное масло.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство чрезвычайных ситуаций Беларуси.

Пожар вспыхнул в Минске по адресу улица Социалистическая, 2а. Там находится завод "МАЗ".

Возгорание произошло внутри склада масла, поэтому наблюдалось сильное задымление.

Сейчас пожар был ликвидирован белорусскими спасателями. Огнем было охвачено 100 квадратных метров.

Пострадавших или погибших в результате инцидента нет.

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