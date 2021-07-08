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У Білорусі горів завод "МАЗ"

Автор: Дмитро Левицький

У Білорусі сьогодні, 8 липня, сталася пожежа на території "Мінського автомобільного заводу". На території заводу загорівся склад, де зберігалося автомобільне мастило.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство надзвичайних ситуацій Білорусі.

Пожежа спалахнула у Мінську за адресою вулиця Соціалістична, 2а. Там знаходиться завод "МАЗ".

Займання сталося всередині складу мастила, тому спостерігалося сильне задимлення.

Наразі пожежа була ліквідована білоруськими рятувальниками. Вогнем було охоплено 100 квадратних метрів.

Постраждалих чи загиблих в результаті інциденту немає.

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пожежаМинскБілорусь