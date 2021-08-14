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В Беларуси частично заблокировали популярные соцсети

Автор: Артур Родивилов

В Белоруссии частично заблокировали такие социальные сети, как Facebook, Instagram, YouTube, Telegram, "ВКонтакте" и "Одноклассники". Изначально в реестр блокировки включили два аккаунта в TikTok.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "За BYnet".

Позже выяснилось, заблокировать отдельные аккаунты невозможно, поэтому провайдерам пришлось блокировать весь домен.

"К вечеру в Беларуси кучно пошло: под блокировку попали "Одноклассники" и Instagram, так что теперь в реестре уже "полинтернета" (по объему трафика)", - заявили в VAS Experts.

При этом белорусским юзерам пока доступны популярные соцсети.

"Дело вот в чем - нет надежно работающей технологии, которая умеет блокировать отдельные страницы или каналы в соцсетях и мессенджерах, и при этом не убивают половину остального интернета", - пояснили эксперты.

По их словам, поэтому у провайдеров был выбор - "заблокировать все соцсети" или просто ничего не предпринимать.

Напомним, что бывший топ-менеджер Facebook обвинил компанию в нежелании изучать влияние дезинформации.

Ранее Байден обвинил соцсети в "убийстве" американцев. Facebook назвал это необоснованным.

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