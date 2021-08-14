В Беларуси частично заблокировали популярные соцсети

Позже выяснилось, заблокировать отдельные аккаунты невозможно, поэтому провайдерам пришлось блокировать весь домен.

"К вечеру в Беларуси кучно пошло: под блокировку попали "Одноклассники" и Instagram, так что теперь в реестре уже "полинтернета" (по объему трафика)", - заявили в VAS Experts.

При этом белорусским юзерам пока доступны популярные соцсети.

"Дело вот в чем - нет надежно работающей технологии, которая умеет блокировать отдельные страницы или каналы в соцсетях и мессенджерах, и при этом не убивают половину остального интернета", - пояснили эксперты.

По их словам, поэтому у провайдеров был выбор - "заблокировать все соцсети" или просто ничего не предпринимать.