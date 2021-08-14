У Білорусі частково заблокували популярні соцмережі

Пізніше з'ясувалося, заблокувати окремі акаунти неможливо, тому провайдерам довелося блокувати весь домен.

"До вечора в Білорусі купчасто пішло: під блокування потрапили "Однокласники" і Instagram, так що тепер в реєстрі вже "полінтернету" (за обсягом трафіку)", - заявили в VAS Experts.

При цьому білоруським юзерам поки доступні популярні соцмережі.

"Справа ось у чому - немає надійно працюючої технології, яка вміє блокувати окремі сторінки або канали в соцмережах і месенджерах, і при цьому не вбивають половину Інтернету", - пояснили експерти.

За їхніми словами, тому у провайдерів був вибір - "заблокувати всі соцмережі" або просто нічого не робити.