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У Білорусі частково заблокували популярні соцмережі

Автор: Артур Родивилов

У Білорусії частково заблокували такі соціальні мережі, як Facebook, Instagram, YouTube, Telegram, "ВКонтакте" і "Однокласники". Спочатку до реєстру блокування включили два акаунти в TikTok.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "За BYnet".

Пізніше з'ясувалося, заблокувати окремі акаунти неможливо, тому провайдерам довелося блокувати весь домен.

"До вечора в Білорусі купчасто пішло: під блокування потрапили "Однокласники" і Instagram, так що тепер в реєстрі вже "полінтернету" (за обсягом трафіку)", - заявили в VAS Experts.

При цьому білоруським юзерам поки доступні популярні соцмережі.

"Справа ось у чому - немає надійно працюючої технології, яка вміє блокувати окремі сторінки або канали в соцмережах і месенджерах, і при цьому не вбивають половину Інтернету", - пояснили експерти.

За їхніми словами, тому у провайдерів був вибір - "заблокувати всі соцмережі" або просто нічого не робити.

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Білорусь